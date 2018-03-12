Как выбрать семейного врача: рекомендации Минздрава

Каждый украинец может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за ваше медицинское обслуживание заплатит государство, пояснили УНИАН в Минздраве. Пока приписная кампания (процесс выбора врача и заключения договоров) идет в пилотном режиме, дата начала всеукраинской кампании будет определена после того, как закон №6327 подпишет Порошенко.

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Шаг первый – определитесь с врачом

Самый простой вариант – вы знаете хорошего врача, обслуживались у него и остались довольны результатами. Если же такого врача вы пока не нашли, поинтересуйтесь у родственников, соседей, друзей, коллег – возможно, у них был положительный опыт в амбулатории семейной медицины или поликлинике, которая подходит вам географически.

Вы также можете обратиться в местный отдел здравоохранения. Там вам расскажут, какие врачи работают в вашем населенном пункте или районе. Другой вариант – просто обратитесь в любое медицинское учреждение и познакомьтесь с врачами. Информацию о них можно получить в местном отделе здравоохранения или непосредственно в регистратуре. Некоторые медицинские учреждения уже имеют свои собственные сайты с такой информацией.

Помните, что сейчас вы не должны обращаться к врачу «строго по прописке» - можете выбрать врача, который работает возле вашего дома, работы.

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Шаг второй – подпишите декларацию

Учреждения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты – декларацию с теми врачами, которых сами себе выбрали.

Декларация подписывается бессрочно, то есть вам не нужно будет переподписывать ее ежегодно. С другой стороны, если вы решите подписать соглашение с другим врачом, вы сможете сделать это в любое время.

Документы, которые понадобятся для подписания соглашения с врачом, – ваш паспорт и идентификационный номер. Если же вы подписываете декларацию с педиатром (или семейным врачом, который будет обслуживать вашего ребенка), то также понадобится свидетельство о рождении ребенка и документы (паспорт и код) обоих его родителей или опекунов.

Основной способ заполнения декларации — электронный: врач внесет ваши данные в систему. Важно, что декларация появится в системе после двойной авторизации: врач попросит назвать код, который придет вам СМС-сообщением. Если же у вас нет мобильного телефона, врач сфотографирует или отсканирует ваши документы, чтобы приобщить их к декларации.

Потом врач распечатает декларацию, которую вы подпишите в двух экземплярах (один из них остается у вас), – и с этого момента вы можете обращаться к врачу в любое время.

На случай отпуска или болезни у вашего врача должна быть замена — другой врач первичного звена или очередной заведение первичной медицинской помощи. Если вам понадобится помощь, а вы находитесь в другом городе, обращайтесь к ближайшему заведению первичной медицинской помощи.

Один врач может обслуживать максимум 2 тысячи пациентов. Такое количество пациентов рекомендует Минздрав. Могут быть и исключительные ситуации, например, когда врач работает в селе, где проживает более 2 тысяч человек. Поэтому если вы уверены, что нашли хорошего врача, не теряйте времени, ведь у него может просто не остаться мест для новых пациентов.

Шаг третий – обращайтесь при первой необходимости

Вы сможете обращаться к вашему врачу с любыми вопросами, связанными со здоровьем. Как показывает мировой опыт большинство проблем со здоровьем могут быть решены на уровне первичного звена, особенно в случае своевременного обращения. Кроме непосредственного обследования и лечения, врачи первичного звена в случае необходимости будут также выдавать направления к узким специалистам, выписывать рецепты на лекарства, в т.ч. которые подпадают под программу “Доступные лекарства” (бесплатные лекарства в аптеке, за которые платит государство), и любые медицинские справки, например, до бассейна и прочее.

Поэтому из этих соображений лучше выбирать врача, который практикует рядом с вами – это сократит затраты времени на дорогу.

Шаг четвертый – не давайте взяток

В 2018 году учреждение, в котором работает семейный врач, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, который заключил с ним договор. Планируется, что в 2018 году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн на одного пациента, в 2019 — 450 грн. Практика у 2000 пациентов может иметь годовой доход от 740 000 грн до 1 000 000 грн в 2018 и от 900 000 до 1 200 000 грн в 2019. В этот бюджет входят аренда кабинета, оплата работы врача, медсестры (фельдшера), простые расходные материалы и частичное покрытие анализов. Около половины этих средств — расходы практики, все остальное — зарплата работников (врача, медсестер, фельдшеров).

По этим тарифам учреждениям первичной медицинской помощи будет платить ГОСУДАРСТВО — именно для того, чтобы у медицинских работников были достойные зарплаты и чтобы эти деньги НЕ платили пациенты, как это происходит сейчас. Поэтому идя к врачу, помните, что это не бесплатная услуга, за которую вы должны положить «благодарность» в карман врачу. Это медицинская услуга, за которую заплачено из ваших налогов.