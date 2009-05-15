Склонны ли вы к болезни Альцгеймера?

Исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско при поддержке Национального института здравоохранения США разработали систему тестирования, которая позволяет оценить риск развития болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Система включает в себя ряд простых вопросов и комплексные физиологические тесты, позволяющие определить факторы риска. В число последних в случае болезни Альцгеймера входят пожилой возраст, плохие результаты когнитивных тестов, низкий индекс массы тела, наличие гена аполипопротеина Е (APOE), неудовлетворительные результаты магнитно-резонансного сканирования, утолщение сонной артерии и другие сосудистые нарушения, затруднения при застегивании одежды на пуговицы и выполнении других подобных заданий, трезвый образ жизни.

Некоторые факторы, такие как преклонный возраст и плохие результаты когнитивных тестов, ученые давно учитывали при прогнозировании возникновения недуга, однако индекс массы тела и воздержание от алкоголя были включены в список впервые.

Система тестирования была опробована на 3 375 людях (средний возраст - 76 лет), 60% из которых составляли женщины, а 15% - чернокожие добровольцы. В группе респондентов, набравших минимальное число баллов по результатам тестирования, лишь у 4% в течение последующих шести лет развилась деменция. В группе со средними показателями заболевших насчитывалось 23%, а в группе с самыми высокими результатами - 56%.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что разработанная система пригодна для клинического использования: слишком затратно проводить магнитно- резонансное сканирование и делать генетические анализы всем, кто достиг пенсионного возраста, чтобы определить степень риска.

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