Рейтинг самых вредных продуктов

«Ножом и вилкой мы себе могилу роем», — говорил граф Калиостро. И был прав: с помощью питания можно либо продлевать молодость, либо приближать болезни. Поэтому мы решили составить свой рейтинг вредных продуктов, опросив пятерку специалистов в области питания. Сразу оговоримся: объять необъятное невозможно, поэтому мы сосредоточились только на продуктах, которые являются одной из причин массовых заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных и сахарного диабета: именно ими чаще всего страдают украинцы.

Как проводилось наше исследование? Каждый эксперт присваивал продуктам за вредность определенное место. За первое мы давали 5 баллов, за второе — 4 б., третье — 3 б., четвертое — 2 б., пятое — 1 б. Просуммировав их, мы расставили продукты питания в нашем рейтинге. Правда, некоторые наши эксперты отмечали, что в таком рейтинге есть доля относительности: их аргументы сводились к тому, что все индивидуально, зависит от дозы вредного продукта и исходного уровня здоровья.

РЕЙТИНГ ВРЕДНЫХ ПРОДУКТОВ

1 МЕСТО —12 БАЛЛОВ

Чипсы. Сама технология изготовления чипсов (гидрогенизация растительного масла) ведет к образованию канцерогенных синтетических жиров и других канцерогенов (акриламида, бензопирена). Напомним, что канцерогены провоцируют появление рака.

Лимонад. При избыточном употреблении нарушает обмен веществ (из-за избытка сахара), синтетические красители часто вызывают аллергии, а углекислый газ (пузырьки) — повышение кислотности желудочного сока, что приводит к гастриту.

2 МЕСТО — 7 БАЛЛОВ

Фастфуд. Под этим понятием прежде всего употребляются беляши, хачапури, картошка-фри и т.п., которые готовятся в кипящем растительном масле, используемом по многу раз. Из-за этого в нем образуются канцерогены.

3 МЕСТО — 6 БАЛЛОВ

Дешевые колбасы. Очень часто не содержат ничего натурального и полны красителей, ароматизаторов и другой синтетики, безопасность которой для здоровья не доказана.

Копчености. В копченом мясе и рыбе часто накапливается бензопирен — один их сильнейших канцерогенов.

Кетчупы и майонезы. Майонезы зачастую содержат канцерогенные синтетические транс-жиры, а кетчупы с крахмалом — синтетические добавки, безопасность которых для здоровья не доказана.

4 МЕСТО — 4 БАЛЛА

Овощи и фрукты, загрязненные промышленными выбросами. В овощах и фруктах, выращенных с использованием нитратов, собранных возле промышленных предприятий, автодорог и т.п., концентрируются бензопирен и другие канцерогены.

Продукты с консервантами. Как правило, консерванты содержат глютамат натрия — токсическое для организма вещество, вызывающее головные боли, спазмы сосудов, нарушение обмена веществ.

5 МЕСТО — 3 БАЛЛА

Маргарины (спреды). Вредны по той же причины, что и чипсы: содержат канцерогенные трансгенные жиры.

Кондитерские изделия с большим содержанием жира и сахара. Регулярное употребление таких сладостей — один из самых коротких путей к нарушению обмена веществ (это делает избыток жира и сахара).

Злаковые. На белый хлеб и другие злаковые у людей часто отмечается пищевая непереносимость.

6 МЕСТО — 2 БАЛЛА

Кофеиновые стимуляторы. К ним относятся кофе и энергетические напитки. Безопасная доза кофе — 2—3 чашки в день, энергетические напитки можно безопасно пить вообще не каждый день. Превышение ведет к истощению нервной системы.

Молоко. Продукт, на который у людей часто отмечается пищевая непереносимость.

7 МЕСТО — 1 БАЛЛ

Домашняя консервация. Нередко готовится с нарушением технологии, из-за чего становится причиной смертельных отравлений, например отравления ботулотоксином.

Мороженое. Часто содержит синтетические загустители и ароматизаторы, которые могут замедлять обмен веществ.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

Александр Мартынчук, диетолог, гастроэнтеролог Украинского НИИ питания;

Борис Скачко, диетолог, завотделением реабилитации медцентра «Юстас»;

Валентина Кульчицкая, ведущий сотрудник Института экогигиены и токсикологии;

Иван Козярин, завкафедрой гигиены питания Национальной медакадемии, профессор;

Светлана Фус, диетолог, гастроэнтеролог НПЦ «Вириа».

Дмитрий Гуцало

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