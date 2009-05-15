Что такое эффект ноцебо?

В современном обществе врачи выступают в роли колдунов, наводящих "порчу" на пациентов, заявляет The New Scientist. У порчи в архаических обществах и этого "неовуду" - одни корни, считает журналист Хелен Пилчер. Если человек, пользующийся у больного авторитетом, будь то маг или врач, говорит пациенту: "Болезнь неизлечима", тот умирает в положенный срок, даже если диагноз был ошибочным.

Правда, история медицины знает и более оптимистичные истории, отмечает издание.

80 лет назад врач Дрейтон Догерти успешно "расколдовал" жителя Алабамы Вэнса Вендерса, который после ссоры с местным колдуном хирел на глазах от таинственной болезни. Догерти заявил Вэнсу и его родственникам, что из-за козней колдуна в животе больного поселилась ящерица, пожирающая его изнутри. Врач торжественно вколол Вэнсу сильное рвотное и, когда препарат сработал, незаметно вытащил из сумки заранее приготовленную ящерицу. "Порча снята", - провозгласил он. Через неделю Вэнс выздоровел, повествует автор.

Случаи "неовуду" коллекционирует врач из Нэшвилла Клифтон Мидор. Так, в 1970-е годы у некого Сэма Шумена нашли рак печени в терминальной стадии. Шумен скончался через несколько месяцев, как и предсказывали врачи, но вскрытие показало, что опухоль была совсем крошечной. "Если все обращаются с тобой так, словно ты при смерти, сам начинаешь в это верить", - поясняет Мидор.

По мнению автора, история Шумена - крайнее выражение намного более распространенного феномена. "Например, многие пациенты, страдающие от вредных побочных эффектов лекарств, испытывают эти ощущения только потому, что их заранее предупредили, что такое возможно", - предполагает автор. Более того, если человек уверен, что сильно рискует заболеть определенной болезнью, он чаще ею заболевает, чем тот, кто находится в столь же опасных условиях, но не знает о риске, утверждает издание.

"Путем скрупулезных экспериментов доказано, что сила внушения может укреплять здоровье: это известнейший эффект плацебо", - напоминает автор. Но у плацебо есть злой близнец - "эффект ноцебо", название которого переводится с латыни как "я нанесу вред". Термин "ноцебо" появился лишь в 1960-е годы, а механизмы эффекта намного менее изучены, чем действие плацебо. "Трудно получить разрешение на эксперименты, которые призваны ухудшать самочувствие людей", - поясняет автор.

"Если смерть от порчи действительно имеет место, то она является крайним проявлением феномена ноцебо", - говорит специалист по этому эффекту, антрополог Роберт Хан. При клинических испытаниях лекарств около четверти пациентов в контрольных группах, получающих "пустышки", испытывают неприятные побочные эффекты, иногда не менее острые, чем от реальных препаратов. Иногда эти эффекты даже опасны для жизни. Около 60% пациентов, проходящих курсы химиотерапии, начинают чувствовать тошноту еще до начала лечения.

Иногда эффект ноцебо бывает заразным, пишет автор, ссылаясь на случаи массовых психогенных заболеваний, известные медикам уже несколько столетий. Психологи Гулльского университета (Великобритания) недавно провели эксперимент. Группе студентов показали пробы воздуха, который, по словам экспериментаторов, содержал вредные токсины, вызывающие головную боль, тошноту, зуд и сонливость. Часть группы затем подышала этим воздухом. Половина испытуемых также наблюдала своими глазами, как женщина почувствовала себя плохо, подышав этим воздухом. В действительности воздух не содержал никаких вредных примесей, но многие из тех, кто им дышал, действительно жаловались на описанные симптомы. Острее всего симптомы проявлялись у женщин, особенно у тех, кто видел, как стало нехорошо "подсадной" участнице.

Результаты эксперимента ставят врачей в сложное положение: людей следует информировать о возможных побочных эффектах, но сообщения увеличивают вероятность таких ощущений. Психологи советуют врачам тщательно подбирать слова или использовать гипноз для снижения уровня тревожности, отмечает автор.

При каких обстоятельствах возникает эффект ноцебо и насколько долго держатся симптомы? В обстановке больницы его эффект, по аналогии с эффектом плацебо, часто проявляется намного сильнее, говорит психолог из Тюбингена Пол Энк. Он доказал, что у мужчин симптомы ноцебо проявляются скорее из-за предвосхищения событий. У женщин наоборот: они чаще руководствуются своим прежним опытом.

В прошлом году Джон-Кар Зубиета из Мичиганского университета доказал, используя метод позитронно-эмиссионной томографии, что у людей, получивших ноцебо, сокращается выработка допамина и опиеобразных веществ. "Отсюда понятно, каким образом ноцебо усиливает боль", - отмечает автор, сообщая, что плацебо, как и следовало ожидать, оказывало обратный эффект. Фабрицио Бенедетти из Туринского университета обнаружил, что боли, вызванные ноцебо, можно снять препаратом, который блокирует рецепторы гормона холецистокинин. "Обычно ожидание боли навевает тревогу, и рецепторы этого гормона возбуждаются", - поясняет автор.

И все же изначальной причиной эффекта ноцебо является убеждение человека. "Хирурги часто опасаются делать операции пациентам, которые боятся умереть, - среди таких больных летальные исходы чаще", - отмечает автор, ссылаясь на выводы Хана. Женщины, уверенные, что им угрожает разрыв сердца, почти в четыре раза чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем другие женщины с теми же факторами риска.

Занимательная история произошла с неким Дереком Адамсом, который пытался покончить с собой от несчастной любви, сообщает издание. Он принял 29 таблеток антидепрессанта, в клинических испытаниях которого участвовал. Почти сразу же он раскаялся в своем решении и поехал в больницу, где почувствовал себя очень плохо. И лишь когда Адамса уверили, что выданные ему таблетки были пустышкой, так как он входил в контрольную группу, мужчина сразу пошел на поправку, отмечает издание.

ami-tass.ru