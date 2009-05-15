Вегетаринство защищает от возрастной слепоты

Диета, включающая много цитрусовых, зелени и рыбий жир, но имеющая низкий гликемический индекс, может защитить пожилых людей от возрастной дегенерации желтого пятна.

Возрастная макулярная дегенерация сопровождается потерей зрения и возникает в основном после 50 лет.

Возрастная макулярная дегенерация — хронический дистрофический процесс с поражением хориокапиллярного слоя и светочувствительных нервных клеток в области желтого пятна, которое находится в центре сетчатки глаза. Заболевание сопровождается потерей зрения и возникает в основном после 50 лет. Острота зрения снижается из-за того, что отмирают фоторецепторы, ответственные за зрительное изображение. В конечном итоге этот неизлечимый пока недуг может привести к почти полной потере зрения. Название болезни произошло от латинского слова macula (пятно).

В ряде исследований было установлено, что некоторые вещества, включая антиоксидантный лютеин, витамины С и Е, могут защитить от развития макулярной дегенерации. В ходе недавней работы ученые из Медицинской школы при Университете Тафтса в Бостоне (США) попытались выявить связь между питанием и риском возникновения этого заболевания.

В исследовании принимали участие четыре тысячи пожилых людей. Выяснилось, что те, кто часто ел рыбу, богатую жирными кислотами Омега-3, такую как лосось и макрель, а также пищу, насыщенную витаминами С и Е, цинком, лютеином и зеаксантином, реже страдали от возрастной макулярной дегенерации. Хорошими защитными свойствами обладает также диета, включающая продукты с низким гликемическим индексом — чечевицу, фасоль, йогурт, овсянку и некоторые злаки. Наименьший риск получить возрастные проблемы со зрением имели те, кто сочетал все три режима питания.

Напомним, что несколько лет назад было также установлено, что половина всех случаев заболевания возрастной макулярной дегенерацией вызвана генетическим дефектом. Ученые из трех американских научно-исследовательских центров обнаружили, что мутация гена, известного как фактор комплемента H (Complement Factor H), увеличивает риск поражения болезнью.

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