Слуховой аппарат - не панацея от потери слуха

Группа ученых из Медицинского университета Южной Каролины (Medical University of South Carolina), США, под руководством доктора философии Келли Харрис (Kelly Harris) выяснила, что многие пожилые люди испытывают сложности с пониманием речи из-за возрастных изменений в тканях головного мозга, сообщает EurekAlert. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале «The Journal of Neuroscience».

Согласно этому исследованию, у пожилых людей, с трудом понимающих разговорную речь, уменьшилось количество ткани головного мозга в важных для распознавания речи участках. Исследование также может помочь объяснить, почему слуховые аппараты помогают не всем людям с возрастным ухудшением слуха. Результаты исследования неутешительны, поскольку они показывают, что разработка все лучших и лучших слуховых аппаратов - не панацея. Если проблема со слухом лежит в изменениях ткани мозга, то решить ее будет куда сложнее.

Между тем, команда исследователей из Университета Шеффилда (University of Sheffield), Великобритания, нашла способ, как превращать стволовые клетки в клетки, которые ведут себя как слуховые нейроны. Полученные клетки можно будет вживлять в ухо пацента и возвращать ему потерянный слух. По словам руководителя исследования Марсело Риволта (Marcelo Rivolta), новая методика была успешно протестирована на животных, однако до момента, когда ее начнут испытывать на людях, пройдет еще несколько лет.

vokrugsveta