Трудоголики, будьте осторожны!

Трудоголизм – это достаточно распространенное явление в современном мире.

С каждым годом число тех людей, которые практически все свое время посвящают работе увеличивается в арифметической прогрессии. Очень часто именно трудоголики занимают высокие должности, они быстрее продвигаются по карьерной лестнице. Но хорошо ли быть трудоголиком? С какими проблемами они могут столкнуться? На эти вопросы ответили ученые.

В Великобритании некоторое время назад ученые провели очень интересное исследование. В этом исследовании приняли участие две тысячи государственных служащих. В ходе проведения эксперимента специалисты пытались выяснить, влияет ли трудоголизм на здоровье человека и, если да, то каким именно образом.

Во время проведения исследования удалось выяснить, что умственные способности людей, которые работают более пятидесяти-пятидесяти пяти часов в неделю заметно ниже, чем у тех, кто не утруждает себя сверхурочной работой.

Если верить специалистам, то сверхурочная работа не только повышает риск развития нервных расстройств, но и может привести к развитию слабоумия.

Специалисты также отмечают, что у трудоголиков чаще возникают проблемы с краткосрочной памятью.

Многие люди, перегруженные работой, не помнят деталей, из их внимания выпадают моменты, которые не затрагивают особо важных деталей.

Поэтому, не удивляйтесь (если вы принадлежите к числу трудоголиков), если начнете быстро забывать, куда и что вы кладете, каковы имена людей, с которыми вы сегодня пересеклись по работе.

На основании полученных результатов, ученые обратились ко всем работодателям с советом не слишком загружать своих работников. Профессор Ланкастерского университета говорит следующее: «Уважаемые работодатели, не слишком удлиняйте рабочий день на своем предприятии, так как это не только плохо скажется на состоянии здоровья ваших работников, но и навредит всему делу и конечному результату!».

Почему у трудоголиков возникают проблемы с работой мозга? Все объясняется очень просто. Дело в том, что лишние часы работы мешают трудоголику нормально спать и восстанавливать затраченные силы за время ночного отдыха, что, разумеется, ведет к хроническому недосыпанию. Кроме того, трудоголики чаще всех остальных страдают от депрессивных состояний, что объясняется их чрезмерной загруженностью, усталостью и неправильным образом жизни. В основном, трудоголики ведут сидячий образ жизни, мало двигаются и уделяют недостаточно внимания физическим упражнениям. Проблема усугубляется и тем, как эти люди питаются. Им некогда думать о полноценном и сбалансированном рационе, поэтому они едят, что придется, чаще всего буквально на ходу.

Важно также отметить, что проведенные в ходе исследования тесты также показали, что у трудоголиков хуже, чем у других обстоят дела с аргументацией тех или иных действий, поступков, а также у них хуже словарный запас.

Поэтому, не издевайтесь над собой, полноценно отдыхайте, ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!

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