Врачи советуют искать замену дорогим лекарствам

В последнее время цена на лекарственные препараты заметно выросла, что вынуждает пациентов искать замену дорогим лекарствам. Врачи советуют использовать дженерики - лекарственные средства, официально изготовленные «по рецептам» оригинальных патентованных аналогов.

Главная причина высокой стоимости медицинских препаратов - дороговизна производства. Оригинальный препарат проходит полный цикл экспериментальных и клинических исследований, на которые затрачиваются огромные средства. Его цена просто должна покрыть все издержки. Но при этом среди производителей существует договорённость о том, что каждое новое лекарство остаётся уникальным лишь в течение определённого времени действия патента. Затем создатели обязаны раскрыть формулу препарата, что позволяет другим компаниям наладить производство аналога по низкой цене.

Но дешевый - не значит плохой. Руководитель Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи, профессор Аркадий Вёрткин утверждает, что бытующее мнение о меньшей эффективности дженериков - не верно. Но при этом, все же стоит приобретать лекарства, произведенные известными фирмами. - При выборе недорогих аналогов следует обращать особое внимание на марку фармацевтических компаний, поскольку известные холдинги ведут чёткий контроль качества и не рискуют репутацией, не связываясь с недобросовестными дилерами.

Одной из важнейших составляющих дженерикового производства, ориентированного на выпуск действительно высококачественных прототипов, ни в чем кроме цены не уступающих оригинальным, является соответствие международным стандартам Good Manufacturing Practice (GMP) и требованиям к биоэквивалентности. Каждый производитель обязан доказать, что его аналог по качеству и воздействию не отличается от оригинала. Только после соблюдения всех правил препарат уходит в массовое производство. Такой контроль дженерики проходят лишь однократно, поэтому в будущем, конечно, существует риск снижения их качества, например, если для производства начнут использоваться менее качественные компоненты. Однако такие случаи - предмет уголовного преследования, поэтому они весьма редки, а для известных компаний и вовсе не характерны.

Наука не стоит на месте: ежегодно в мире появляются десятки новых лекарств, эффективность которых, безусловно, выше, чем у препаратов предыдущего поколения. Однако, если средств для налаживания их производства пока недостаточно, то выпуск дженериков - единственная возможность обеспечить больных доступными качественными лекарствами. Впрочем, таково положение дел не только в России. В США, где нормы контроля лекарственных препаратов очень строги, каждый второй препарат - дженерик.

news.km