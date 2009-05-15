В США увеличились количество смертей от вируса А/Н1N1

В американском штате Аризона зафиксирован первый случай гибели человека, зараженного вирусом гриппа А/Н1N1.

Об этом сообщает Reuters с ссылкой на представителей местной власти.

По информации агентства, женщина, возрастом около 50 лет, умерла на прошлой неделе от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Медики также уточнили, что погибшая страдала от заболевания легких.

Информация относительно гибели женщины в американском штате стала известна лишь сегодня.

Раньше в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 6497 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 33 странах, 65 из них привели к летальному результату.

В Мексике подтверждено 2656 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 (60 смертельных случаев), в США - 3352 (трое умерло), в Канаде - 389 (один умер) и Коста-Рике - восемь больных и одного смертельного случая.

В Испании подтверждено 100 случаев заражения, в Великобритании - 71, в Панаме - 29, во Франции - 14, Германии - 12, Италии - 9, Бразилии - 8, Новой Зеландии, Колумбии и Израиле - по 7, в Сальвадоре, Китае и Японии - по 4, в Нидерландах, Республике Корея и Гватемале - по 3, в Норвегии, Финляндии, Швеции и Таиланде - по 2. По одному случаю обнаружено в Аргентине, Австралии, Австрии, на Кубе, в Дании, Ирландии, Польше, Португалии и Швейцарии.

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