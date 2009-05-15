Молоко и хлеб - вместо энергетических коктейлей

Цельнозерновые хлебные продукты и обезжиренное молоко - более дешевый и прагматичный способ усилить эффекты от занятий фитнесом, нежели спортивные коктейли.

Ученые из Техасского университета обследовали 8 мужчин и 4 женщины.После разминки обследуемые ездили на велосипеде в течение двух часов в комфортном для себя режиме, без перегрузок и интенсива. А затем принимали либо энергетический коктейль (карбогидрат-электролитный), либо обезжиренное молоко и хлеб со злаками. Результаты оценивались по уровням инсулина, лактата (молочной кислоты) и протенам в крови. Кровь брали в начале тренировки и в конце, а затем через 15, 30 минут и через час после употребления напитков.

Оказалось, что после употребления молока кровь содержала больше инсулина и меньше молочной кислоты, чем после энергетиков. "Мы обнаружили, что выработка и насыщаемость мышц гликогеном, то есть обеспечение мускулов достаточной энергией для работы и роста, при употреблении цельнозерновых продуктов и молока находилась на том же уровне, что и при употреблении спортивных коктейлей. А по некоторым показателям процесс синтеза белка в случае с обычными продуктами был более эффективным", - отметила спортивный физиолог Линн Кэммер.

Молоко - это источник легко усваиваемого и высококачественного протеина, который способствует синтезу белка в организме человека и адаптации к повышению физических нагрузок.

infox.ru