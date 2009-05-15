В Мексике - случаи мутации вируса A/H1N1

Случаи мутации вируса A/H1N1 отмечены в Мексике. Изменившийся вирус способен привести к новым вспышкам гриппа, он более агрессивен, чем нынешний.

"В Мексике отмечены случаи, когда иммунофлюоресценция (метод определения количества антител или антигенов в тканевом срезе) определяет нам вирус А, но не указывает какой это подтип. Аналогичные случаи зарегистрированы нашими коллегами в США и Канаде", - сообщил журналистам директор Национального Центра эпидемиологии и контроля болезней Мигель Анхель ЛЕСАНА.

Как сообщает РИА «Новости», он не исключил возможности, что новый вирус может быть более агрессивным по сравнению с вирусом А/H1N1.

"Мы сейчас проводим серию биоиспытаний, которые позволят нам получить законченную последовательность гена вируса и тем самым подтвердить или опровергнуть наши предположения", - отметил мексиканский ученый.

В свою очередь, министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель КОРДОВА заявил, что мутация вируса гриппа А/H1N1 намного серьезнее вируса СПИДа.

Руководство Всемирной организации здравоохранения заявило в среду, что ее ученые на следующей неделе проведут исследования гипотезы, высказанной австралийским вирусологом Адрианом ГИБССОМ (Adrian Gibss). Ученый предположил, что вирус АH1N1 является "творением рук человеческих".

А.ГИББС утверждает, что генетические характеристики вируса АH1N1 показывают, что он был получен в одной из научных лабораторий.

Вместе с тем, американский Центр контроля и предупреждения болезней в Атланте заявил, что "на сегодняшний день нет убедительных доказательств, подтверждающих данную гипотезу".

Согласно последним данным, в Мексике официально подтверждено заражение 2,656 тыс. человек вирусом А/H1N1, 64 заболевших умерли.

В Нью-Йорке на 5 дней закрыты три школы. Сотни детей отправлены по домам с симптомами, которые напоминают грипп A/H1N1, сообщает радио «Свобода».

Все три школы находятся в районе Квинс. Именно этом районе в конце апреля были обнаружены первые случаи нового гриппа. Тогда в другой школе около тысячи детей заболели после того, как несколько их товарищей вернулись из поездки в Мексику. Школа была на неделю закрыта, и болезнь пошла на убыль.

Теперь больных меньше, но вирус уже обнаружен у четырех детей и одного преподавателя, который доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи проверяют, чем больны сотни других детей, с симптомами гриппа отправленные по домам.