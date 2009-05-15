Mедитация приводит к увеличению объема мозга

Регулярные занятия медитацией позволяют добиться увеличения объема отделов головного мозга, связанных у людей с проявлением эмоций. У людей, занимающихся медитацией, заметно большие объемы гиппокампа, а также области орбито-фронтальной коры, таламуса и височной нижней извилины головного мозга.

Несмотря на то, что справедливым может оказаться и обратное - люди с большими размерами определенных долей головного мозга более склонны к медитативным практикам, ученые полагают, в реальности именно медитация приводит к увеличению объема мозга. Большое число исследований показало чрезвычайно высокую пластичность головного мозга людей, склонного к изменению структуры под воздействием внешних факторов.

Ученые под руководством Эйлин Лудерс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, результаты работы которых опубликованы в журнале NeuroImage, провели высокоточное сканирование головного мозга с помощью функциональной магниторезонансной томографии у группы людей, продолжительно занимающихся медитацией, после чего сравнили результаты с замерами мозга контрольной группы людей. В исследовании были задействовано 44 человека - 22 в контрольной группе и 22 человека, практикующих различные формы медитации - дзадзэн, шаматха, випассана и другие. Добровольцы занимались медитацией от пяти до 46 лет, средняя же продолжительность практики медитации в этой группе составила 24 года.

Ученые проводили сравнение объема мозга испытуемых с параметрами мозга людей из контрольной группы по двум параметрам. Один из них подразумевал оценку размеров определенных долей головного мозга, а второй - количество тех или иных тканей, образующих головной мозг. Чем именно обусловлен рост долей - большим ли числом нейронов в них, большими их размерами или особым способом связывания этих нейронов между собой - ученые пока ответить не могут, однако надеются узнать в результате будущих исследований.

Благотворное воздействие медитации на людей показывали многие исследования - кроме того, что занятия медитацией позволяют лучше контролировать и понимать собственные эмоции, они же часто помогают людям избегать чрезмерного стресса, а так же укрепляют иммунную систему. Тем не менее, о связи медитации и структуры головного мозга до последнего времени не было известно практически ничего. По признанию большинства участников эксперимента наиболее важной частью их практики является глубокая концентрация, причем большинство участников посвящает медитации от десяти до 90 минут в день.

likar.info