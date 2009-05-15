Врачи советуют беременным есть больше железа

Железо играет значительную роль в развитии головного мозга в утробе матери, а его нехватка особенно опасна для нервной системы недоношенных детей, предупреждают педиатры Университета Рочестера (США).

Задержка мозгового развития отрицательно влияет на способность мозга обрабатывать звук, что неминуемо затронет языковые навыки в детстве, говорят врачи. В исследовании медики проанализировали пуповинную кровь 80 новорожденных на уровень железа и выяснили, что мозг младенцев с дефицитом витамина медленно развивается, а в слуховой системе выявлены аномалии.

Клиницисты отмечают, что в мозге недоношенных младенцев с недостатком железа звук наиболее часто не передавался нормально через слуховой проход. Специалисты выдвинули гипотезу, что если нервная система пострадала во время критически важной первичной фазы развития, то есть в утробе матери при созревании плода, то впоследствии другие части мозга тоже могут работать неправильно при дефиците питательного вещества.

Подсчитано, что 20-30 процентов беременных женщин низкого социально-экономического статуса получают мало железа с питанием. Недостаточное количество железа в организме способствует анемии - состоянии, когда в организме не хватает красных кровяных клеток для передачи кислорода. Анемия может вызвать целый ряд проблем во время беременности, от истощения до низкого веса при рождении ребёнка.

Терапевты настоятельно рекомендуют женщинам соблюдать диету, обеспечивающую достаточное количество железа и призывают будущих мам есть "правильные продукты" - печень, мясо, бобовые и яйца. При выявленной анемии также необходимо принимать специальные железосодержащие препараты, которые выписывает лечащий врач.

newsland.ru