В Египте - 70-й случай заражения птичьим гриппом

В Египте зафиксирован 70-й по счету случай заражения человека птичьим гриппом - второй за месяц. Как передает сегодня агентство МЕНА со ссылкой на министерство здравоохранения и по вопросам народонаселения АРЕ, наличие опасного заболевания подтверждено мальчика в возрасте 4,5 лет из провинции Шаркия в дельте Нила.

В настоящее время маленький египтянин находится в одной из каирских больниц. Состояние пациента оценивается врачами как стабильное. Известно, что он контактировал с больной птицей.

Только в апреле птичьим гриппом в Египте заразились восемь человек - столько же, сколько заболело за весь прошлый год. Трое из них скончались.

Всего смертельная болезнь с начала ее распространения в стране в феврале 2006 года уже унесла жизни 26 человек. Основными жертвами стали молодые женщины в возрасте от 16 до 35 лет. Во всех случаях люди заражались от домашней птицы, содержавшейся либо во дворе, либо в самом жилище. Среди погибших - двое мужчин. Дети, как правило, выздоравливают.

По мнению специалистов, высокий уровень заболеваемости в Египте - страна занимает третье место после Индонезии и Вьетнама по числу заболевших - объясняется его географическим положением. Именно через Страну пирамид пролегают основные маршруты миграции диких птиц, которые нередко выступают переносчиками инфекции.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключили, что среди египтян могут быть носители птичьего гриппа, которые не проявляют никаких признаков болезни. Это увеличивает опасность того, что вирус может мутировать, превратившись в легко распространяющийся среди людей штамм.

ami-tass.ru