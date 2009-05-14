Раскрыт механизм снижения веса за счет курения

Факт, что курильщики часто набирают вес после отказа от своей вредной привычки давно известен. До сих пор считалось, что в организме бросивших курить происходит замедление метаболизма и утилизации жиров и углеводов, но исследователям из Корнельского университета в Нью-Йорке удалось доказать, что дело здесь в другом.

Исследователи обнаружили, что сигареты в организмах курильщиков активизируют химические процессы, увеличивающие активность гена, способствующего расщеплению жира. В Корнельском университете рассказывают, что исследованных нескольких сотен человек половина были курильщиками, а половина нет. В каждом случае в организме курильщика наблюдалась повышенная активность гена AZGP1.

Ранее медики выяснили, что этот же ген частично отвечает за работу дыхательной системы. Теперь стало очевидно, что он же частично контролирует процесс утилизации жиров и так называемых быстрых углеводов в организме людей.

В итоге, бросив курить, человек снижает активность "жиросжигающего гена" и баланс метаболизма в организме начинает изменяться в пользу жира, что ведет к набору жировой массы. Помимо этого, медики признают, что люди, бросившие курить, начинают больше питаться, что дает еще большую нагрузку на остальные жиросжигающие подсистемы, которые просто не в состоянии утилизировать весь поступающий жир.

Американские медики говорят, что их исследование вовсе не говорит о том, что всем желающим похудеть надо срочно хвататься за сигареты, так как давно известный вред курения пока еще никто не опроверг. Всем желающим похудеть врачи советуют старый и проверенный способ - физические упражнения, бег и сбалансированная диета.

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