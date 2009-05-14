Укалывание зубочистками заменит иглоукалывание?

Американские медики обнаружили, что для снятия болей в пояснице вовсе не обязательно точно попадать иглой в предписанные точки. Да и прокалывать кожу тоже не нужно – эффект все равно будет.

В журнале Archives of Internal Medicine опубликовано исследование медиков из нескольких американских клиник. В частности, в работе участвовали сотрудники Национального института здоровья в Бетесде и центра медицинских исследований в Сиэтле.

В ходе исследований были получены данные, которые ставят вопрос о том, как именно работает иглоукалывание на самом деле. Медики обнаружили, что в некоторых случаях эффекта можно добиться, даже если использовать вместо иглы обыкновенную зубочистку, которая лишь покалывает, а не прокалывает кожу. При этом ученые особо подчеркивают что эффективность иглоукалывания (акупунктуры) у них не вызывает сомнений.

Исследование было проведено на 638 взрослых пациентах. Все они жаловались на боли в пояснице и в течение семи недель прошли курс лечения. После этого врачи звонили своим пациентам трижды - через два месяца, полгода и год. Медики интересовались их состоянием. Полученные данные позволили врачам оценить, насколько долговременным был эффект от лечения. Итоги оказались неожиданными.

Группа, в которой применялись медикаментозные методы лечения, показала худшие результаты. Врачам удалось добиться лишь частичного снятия симптомов. Эффект от иглоукалывания был выражен отчетливее: прошедших курс акупунктуры боли в пояснице беспокоили меньше.

При этом излечились даже те пациенты, которых вместо иголок лечили зубочистками. Эти больные получили «фальшивый курс»: зубочистка устанавливалась вместо иголки внутри специальной направляющей трубки. При этом медики не прокалывали ей кожу, а лишь укалывали. Более того, зубочистками кололи не те точки, которые положено по правилам акупунктуры.

Не нашлось различий и между группой пациентов, кому курс иглоукалывания был подобран индивидуально, и теми, кому ставили иглы по стандартной процедуре. Ученые пока не предлагают окончательного объяснения обнаруженному феномену.

gzt