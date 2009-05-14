В ЕС подтверждены 213 случаев заболевания гриппом A/H1N1

В странах-членах Европейского Союза подтверждены 213 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

По его словам, больше всего заболеваний зарегистрировано в Испании - 98, в Великобритании - 68, во Франции - 13, в Германии - 12, в Италии - 9, в Нидерландах - 3, в Швеции и Финляндии - по два, в Ирландии, Португалии, Дании, Бельгии, Польше и Австрии - по одному.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне подтвердила 5728 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1, в том числе 61 с летальным исходом, в 33 странах.

Заболевание вызвано гибридом вируса типа "А". У заболевших повышается температура, появляются кашель, насморк, головная и мышечная боль, в некоторых случаях отмечаются рвота и диарея.

Эксперты ВОЗ советуют людям, ощущающим недомогание, отложить поездки в другие страны и обратиться к врачу в случае появления симптомов гриппа. Вместе с тем, ВОЗ вновь заявила, что не рекомендует ограничивать передвижение людей или закрывать границы.

Потребление свинины и свиных субпродуктов, подвергнутых тщательной кулинарной обработке, не несет риска заражения данным вирусом, отмечает ВОЗ. В целях профилактики рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а при возникновении симптомов гриппоподобного заболевания - обращаться за медицинской помощью.