Выпрямление волос может нанести вред здоровью
12:15, 14 мая 2009Страна
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В средства добавляют формальдегид
Девушки, которые посещают салоны красоты, могут нанести своему здоровью непоправимый вред, заявило министерство здравоохранения Израиля.
Согласно заявлению врачей, формальдегид, который иногда незаконно добавляют в состав для выпрямления волос, может быть опасен для здоровья.
Каждый клиент обязан перед процедурой убедиться, что состав, наносимый на волосы, одобрен министерством здравоохранения Израиля и после вскрытия упаковки в нее ничего не добавлялось.
Формальдегид является опасным консервантом и не подходит для выпрямления волос, заявляет министерство, информацию от которого запостил израильский MIGnews.com.
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