Выпрямление волос может нанести вред здоровью

Девушки, которые посещают салоны красоты, могут нанести своему здоровью непоправимый вред, заявило министерство здравоохранения Израиля.

Согласно заявлению врачей, формальдегид, который иногда незаконно добавляют в состав для выпрямления волос, может быть опасен для здоровья.

Каждый клиент обязан перед процедурой убедиться, что состав, наносимый на волосы, одобрен министерством здравоохранения Израиля и после вскрытия упаковки в нее ничего не добавлялось.

Формальдегид является опасным консервантом и не подходит для выпрямления волос, заявляет министерство, информацию от которого запостил израильский MIGnews.com.

mk