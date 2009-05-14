В Чернигове обнаружен источник радиоактивного излучения

В Чернигове на одном из предприятий обнаружен источник радиоактивного излучения.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Место с повышенным уровнем гамма-излучения было обнаружено 13 мая на территории Черниговского филиала ПЗ ЗАО "Вторцветмет".

При снятии слоя грунта толщиной 0,3 м найден металлический лист, под которым находится источник излучения (вероятно, металлолом), на поверхности которого мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составляет 450 мкР/час. (при допустимом уровне 50 мкР/час.).

Непосредственная угроза облучения персонала предприятия и населения отсутствует. Существует вероятность радиационного ограниченного загрязнения окружающей природной среды. Ведется следствие.