Как уберечься от перегрузок на даче?

Пора дачных работ в разгаре. Артриты, артрозы, остеохондрозы поджидают каждого, кто после зимней "спячки" сразу нагрузит свои конечности и позвоночник непосильным трудом на шести сотках. Как уберечься от перегрузок? Советы дает врач-терапевт Юлия Сергеева.

Закаливание — самое эффективное из всех средств профилактики. Начинать лучше с обтираний прохладной водой, затем контрастные души, окунания в ванне, купание в водоемах. Контрастные души начинать при температуре 35—36° по 35 минут ежедневно, постепенно увеличивая разницу между горячей и теплой водой, в итоге — на 12 градусов.

Ножные ванны. Начинать с прохладной воды 26—28°. Через неделю снижать температуру на 12° и доводить до 12—15°. После процедуры ноги вытереть досуха, надеть х/б носки.

Влажные обтирания хороши для детей и пожилых. Они могут быть контрастными: холодная—горячая вода. Лучше подойдет вода, настоянная на травах.

Рецепт. 4 ст. л. мяты залить 1 л кипятка. Через 30 мин. настой профильтровать. Охладить. В другой емкости приготовить горячий настой из “согревающих растений” (чабрец, пижма, тысячелистник, сосновые ветки).

Рецепт. 2 ст. л. сбора залить горячей водой, настоять 30 минут. Далее: взять рукавицу, намочить ее в холодном настое, слегка отжать и протереть руки, ноги. Другую рукавицу смочить в горячем настое и проделать то же самое. Постепенно растереть остальные части тела. И так — в течение 5 мин. Вначале разница между холодным и теплым растворами должна быть 1°, а затем увеличиваться. В итоге попеременно растираться ледяной и очень горячей водой.

Влажные обертывания (поясницы, нижней части туловища) — в давние времена для закалки часто использовали этот метод для улучшения кровообращения и питания мышц. Простынь (или большое полотенце) скатать в валик, оставив полоску для смачивания шириной в 70—80 см. Приготовить холодный травяной настой. Рецепт. Собрать молодые листочки или почки тополя, сосны, березы (летом — полыни, листья лопуха). Стакан сбора залить 1 л горячей воды, настоять 1 час. Смочить свободную часть полотенца в прохладном отваре, выжать и обернуть вокруг туловища. Влажную часть ткани закрыть сухой. Можно это сделать на ночь.

Контрастные травяные ванночки. Рецепт. В холодную воду добавить настой мелиссы или мяты. 200 г травы на 5—6 л воды, настоять 1 час, процедить. В горячую воду добавить настой чабреца, пижмы, хвойных деревьев, тысячелистника. Взять два тазика, в один налить холодный травяной раствор, в другой — горячий. Сначала обе ноги на 30—60 сек. погрузить в горячую воду, потом в холодную — на 10—20 сек. Повторять 5—7 раз.

Чтобы предотвратить боли в спине. Теплые и горячие ванны, вызывая расширение кровеносных сосудов, стимулируют кровообращение, ликвидируют застой крови в позвоночнике и снимают боль. Наиболее комфортны теплые ванны с обычной водопроводной водой (температура 38—39°) — на 10—15 мин. Постепенно температуру повышать, доводя до 40—42°, длительность воздействия — 20 мин. Вытеревшись насухо, обернуться сухой простыней, шерстяным одеялом и минут 20—30 полежать.

Соляные ванны (увеличивают кровоснабжение в коже, улучшают обменные процессы). Рецепт. 400—600 г поваренной или морской соли растворить в 1 л воды (или поместить соль в марлевый мешочек и подвесить его в ванной так, чтобы он попал под струю горячей воды). Температура воды в ванной должна быть как парное молоко. Время пребывания в соляной ванне — 10—15 мин. (Ванны противопоказаны при любых болезнях в стадии обострения, тяжелых патологиях сердца, онкологии).

Скипидарные ванны показаны при пояснично-крестцовых радикулитах. Рецепт. 200 мл кипяченой воды, 300 г касторового масла, 750 г скипидара. 20—60 г раствора смешивать в 1 л горячей воды, вылить в ванну. Температура воды — 36—38°, находиться в ванной — 10—15 мин. В начале процедуры будет незначительное жжение.

Народные рецепты

При артритах. Рецепт: яичную скорлупу от 4 яиц хорошо промыть, удалить внутреннее содержимое, в том числе и пленку. Высушить, смолоть в кофемолке, погасить лимонной кислотой. Принимать по 1 ч. л. два-три раза в день во время еды. Или: 2 кг грецких орехов, 1/2 кг меда, 1 стакан сока алоэ, 3 л воды. Перегородки грецких орехов залить водой, поставить на маленький огонь на полтора часа, процедить, добавить мед и сок алоэ. Все тщательно перемешать и поставить в темное место на 5 дней. Принимать по 2 ст. л. до еды.

При остеохондрозах. Рецепт: отожмите сок 5 лимонов, измельчите 200 г чеснока, смешайте и поставьте на 7 дней в темное место. Принимать по 3 ч. л. в день в течение 1 месяца.

При остеоартрозах. Рецепт: 100 г медицинского спирта, 1 ст. л. нашатырного спирта, 1 ст. л. скипидара, 1 ст. л. 70%-ного уксуса, 1 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. камфорного масла, 10 г бодяги. Все компоненты смешать, поместить в темную банку и поставить в темное место на 2 дня. Два раза в день лекарство взбалтывать. Натирать больные места на ночь, после чего ноги завернуть в старую мягкую ткань.

При болезнях суставов нижних конечностей. Рецепт: 100 г картофельной кожуры проварить в воде (3 л) 20 мин. Чуть охладить. Перед сном попарить ноги в приготовленном отваре. Утром смазать область суставов соком свежего лимона.

Мазь при отложении солей. Рецепт: 200 г сливочного масла, 100 г уксусной эссенции, 2 куриных яйца. Все ингредиенты смешать. Поставить в темное место на 10 дней. Время от времени помешивать. Полученной мазью растирать больные суставы. Курс лечения — 1 месяц.

…Остеохондроз — это заболевание, которое, начавшись, не исчезнет само собой. Но можно дальше вести себя так, что даже грыжа межпозвонкового диска не будет зажимать нервные окончания и не прорастет спайками. Для этого надо научиться сидеть, стоять и даже спать не “скручиваясь”. Сидеть, плотно прижимаясь к спинке стула, долго не находиться в одной позе, высота стула должна быть вровень с коленями. Если долго приходится стоять, каждые 10—15 минут следует менять позу, опираться то на одну, то на другую ногу. Нельзя спать ни на мягких перинах, ни на жестких голых досках (деформируется и устает позвоночник). Постель должна быть полужесткой, чтобы она “учитывала” все изгибы позвоночника. Но особенно важно правильно поднимать тяжести, что нередко приходится делать на даче. Идеально: присесть на корточки, спину выпрямить, голову поднять и постепенно подниматься, не сгибая спины, держа груз двумя руками. Не переносить тяжести более 10 кг, можно заработать межпозвонковую грыжу. Избегать наклонов, когда в руке есть тяжесть.

newsland.ru