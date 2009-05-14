Формальдегиды вызывают раковые заболевания

Рабочие промышленных предприятий, имеющие дело с химическими формальдегидами, подвержены высокому риску смерти от рака крови или лимфатических сосудов.

Таковы результаты исследований, проведенных коллективом американских ученых из Национального института здравоохранения, которые были опубликованы в издании Национального института рака.

Высокий уровень воздействия формальдегидов на человека увеличивает риск заболевания лимфогранулематозом, множественной миеломой и миелоидной лейкемией - разновидностями рака, возникновение которых связано с химикатами.

По итогам сорокалетних наблюдений за более чем 25 тысячами рабочих предприятий по производству формальдегидов и формальдегидной резины ученые установили, что у сотрудников, которые по долгу службы испытывают сильное воздействие химикатов, риск смерти от рака увеличивается на 37% по сравнению с коллегами, имеющими слабые воздействия.

Формальдегиды широко используются в американской промышленности как защитное покрытие и дезинфицирующее средство. По оценке Управления профессиональной безопасности и здравоохранения США, по состоянию на 1995 год более двух миллионов рабочих заводов и фабрик испытывали воздействие формальдегидов.

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