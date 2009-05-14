Артериальное давление определяют гены

Международная группа ученых из США, Нидерландов и Исландии обнаружила несколько новых генов, влияющих на артериальное давление. Согласно сообщению для печати, распространенному Национальными институтами здравоохранения в США, это может открыть новые пути исследований, направленных на профилактику и лечение гипертонии.

В пресс-релизе указывается, что работа основывалась на базе нескольких крупномасштабных медицинских проектов, охватывающих в общей сложности результаты наблюдений над более 29 тыс. человек. Для сравнения использовалась еще более крупная база данных - по 34 тыс. пациентам.

В итоге была выявлена "существенная взаимосвязь" с уровнем артериального давления крови 11 генов: четырех - для систолического давления, шести - для диастолического и одного - для гипертонии. Один из руководителей исследования, директор Фрамингемского кардиологического проекта д-р Дэниел Леви заявил, что ключевые восемь из этих генов "до сих пор не входили ни в чей краткий список основных подозреваемых в воздействии на давление крови".

Авторы сообщения указывают, что гипертония - недуг наследственный, но прежние попытки выявить конкретные гены, которые с ним связаны, были лишь "ограниченно успешными". По их данным, в мире в целом от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, связанных с аномальным давлением крови, ежегодно умирают более 7 млн. человек. В США давление повышено примерно у каждого третьего совершеннолетнего жителя страны, т.е. приблизительно у 72 млн. человек.

Отчет о новом исследовании представлен на очередном заседании Американского общества по изучению гипертонии и опубликован в вестнике "Нейчур джинетикс".

ami-tass.ru