В Украине в этом году коклюшем заболели более 1 600 человек
Первыми признаками коклюша является умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель.
В Украине за восемь месяцев 2017 года заболели 1652 человека.
Коклюш - это заразное заболевание дыхательных путей. Много детей, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.
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Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно национального календаря прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).
Коклюш легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании.
Первыми признаками коклюша является умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У младенцев это может сопровождаться периодами временного прекращения дыхательных движений (апноэ). Пневмония является относительно распространенным осложнением коклюша, реже возникают конвульсии и поражение головного мозга (энцефалопатия).
Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования.
При первых симптомах, немедленно обращайтесь к врачу.