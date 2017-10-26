В Украине в этом году коклюшем заболели более 1 600 человек

В Украине за восемь месяцев 2017 года заболели 1652 человека.

Коклюш - это заразное заболевание дыхательных путей. Много детей, которые заразились коклюшем, страдают от приступов кашля в течение 4-8 недель. Наиболее опасно это заболевание для младенцев.

Читайте такжеУкраинцы страдают из-за инфекционных болезней, о которых давно забыли в развитых странах мира

Предотвратить коклюш можно благодаря вакцинации. Согласно национального календаря прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Коклюш легко распространяется от человека к человеку, главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Первыми признаками коклюша является умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У младенцев это может сопровождаться периодами временного прекращения дыхательных движений (апноэ). Пневмония является относительно распространенным осложнением коклюша, реже возникают конвульсии и поражение головного мозга (энцефалопатия).

Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования.

При первых симптомах, немедленно обращайтесь к врачу.