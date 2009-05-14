Потеря работы серьёзно вредит здоровью

В условиях растущей безработицы важно сохранить рабочее место не только из соображений безопасности финансового положения: исследователи установили, что потеря работы может серьёзно ухудшить здоровье. Даже в условиях, когда можно быстро найти новую работу, существует повышенный риск развития новых медицинских проблем, включая гипертонию, сердечные нарушения, диабет, инфаркт и инсульт, сообщают специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения /США/. Ранее было замечено, что вероятность понижения по должности или увольнения увеличивает плохое самочувствие на 40 процентов. Теперь эксперты сделали вывод, что для здоровых людей увольнение может означать развитие хронических диагнозов в будущем.

Обзор проводился среди руководителей и специалистов в сфере продаж, делопроизводства и обслуживания. Исследование показало, что если человек был уволен не из-за личных причин, а внешних обстоятельств, таких как банкротство или сокращения штата, риск ухудшения здоровья возрастал на 54%. При этом хуже всего начинают себя чувствовать люди ранее не имевшие явных болезней – их самочувствие ухудшается на 83%.

По словам медиков, увольнение имеет долгосрочные негативные последствия, так как новая занятость не защищает от стабильно высокого риска нового стресса и развития хронических болезней.

ami-tass.ru