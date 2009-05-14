Сколько украинцев отказалось от свинины из-за нового гриппа?

Всего 10,3% украинцев готовы отказаться от потребления свинины из-за угрозы свиного гриппа.

Это вытекает из данных телефонного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина для того, чтобы выяснить, боятся ли украинцы эпидемии свиного гриппа.

Согласно результатам, переданным УНИАН, ради предотвращения возможной эпидемии свиного гриппа более половины населения Украины (51%) не собирается ничего делать, четверть украинцев (24,3%) готовы отказаться от поездок в далекие страны, 8,8% согласны сделать прививку и еще 5,6% - принять другие предохранительные меры.

Украинцы преимущественно проинформированы о возможной эпидемии свиного гриппа (85,3%). 45,7% опрошенных считают, что эпидемия может затронуть Украину, тогда как 41,6% уверены в противоположном, а 12,7% не имеют мнения на этот счет. При этом боятся заболеть этим вирусом всего 16,2% украинцев, тогда как 38,4% не имеют таких опасений, и достаточно большая доля тех, кому трудно ответить на этот вопрос (45,4%).

Опрос показал также, что по собственной инициативе посещают медицинские заведения всего раз в году 34,3% украинцев, раз в два года и реже - 22,7%, раз в квартал -23,5%.

Отвечая на вопрос о путях предотвращения эпидемий в Украине, 43,3% опрошенных указали на необходимость информирования населения, 29,4% - регулярные медосмотры (диспансеризацию) населения, 22,1% - употребление иммуномодулирующих препаратов, 16,2% - вакцинацию, 17,1% - пропаганду здорового образа жизни, и 9,4% - нетрадиционные и народные средства лечения.

По поводу освещения проблемы свиного гриппа в отечественных СМИ, то наши соотечественники также не уверенны, правдиво ли и в полном объеме подается информация. 13,4% респондентов считают, что опасность эпидемии в Украине реально существует, свыше половины опрошенных (54,3%) подозревают, что СМИ преувеличивают угрозу, и более трети наших соотечественников (32,3%) находятся в растерянности и не знают наверняка, чем в действительности является массированная подача информации в СМИ о свином гриппе.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 5 по 8 мая 2009 года во всех областных центрах Украины. Согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 1000 респондентов, представляющих взрослое население в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст и пол респондента. Погрешность репрезентативности в отношении объекта исследования не превышает +/- 3,4%.