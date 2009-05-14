Сбросить 2 кг веса помогут физические упражнения

Рост массы тела американцев за последние 30 лет может объясняться исключительно увеличением потребления калорий. Роль факторов, влияющих на массу тела позволяет оценить исследование, представленное в пятницу на Европейском конгрессе по лишнему весу. Работа, призванна уточнить механизмы «эпидемии тучности», разворачивающейся в США с семидесятых годов прошлого века, была проведена в австралийском университете имени Дикина (Deakin University) под руководством профессора Бойда Суинбёрна (Boyd Swinburn), заведующего кафедрой здоровья популяций и директором Сотрудничающего центра ВОЗ по предовращению избыточного веса.

Необходимость в проведении такого исследования возникла из-за неясности, в какой мере масса тела среднего американца за последние десятилетия выросла в результате переедания, а в какой — из-за снизившейся физической активности. Понятно, что для снижения массы тела необходимо и меньше есть, и больше упражняться, но с точки зрения общественного здоровья необходимо достоверно установить, на каком из факторов акцент должен делаться в первую очередь.

На первом этапе работы ученые с наибольшей точностью установили, сколько калорий сжигает человек в реальной жизни. Это исследование проводилось на 1399 взрослых и 963 детях.

Установив точное энергопотребление, группа Суинбёрна смогла вычислить, сколько необходимо есть взрослому человеку, чтобы поддерживать свой вес, и сколько — ребенку, для нормального развития.

После этого был произведён рассчёт реального потребления пищи всеми американцами. Для этого были использованы сведения о поставках продуктов по всей стране (количество произведённой и импортированной пищи минус количество экспортированной, выброшенной в мусор и использованной для животных и в других целях) с семидесятых по двухтысячные годы.

На основании полученных данных Суинбёрн предположил, каким был бы прирост массы тела среднего американца, если бы питание было единственным определяющим фактором. Затем эти данные сравнили с результатами репрезентативных национальных исследований, зафиксировавших реальный рост средней массы тела в исследуемый период времени.

Прогноз Суинбёрна предусматривал увеличение массы тела на 10,8 килограмма. В реальности средний американец теперь на 8,6 килограмма тяжелее, чем во времена Ричарда Никсона.

По мнению исследователей, разница между прогнозом и статистическими данными демонстрирует роль физической активности, а в целом набор веса может объясняться только перееданием.

Чтобы вернуться к весу семидесятых, среднему американцу нужно дополнительно сжигать 350 килокалорий детям и 500 килокалорий взрослым. Для этого детям достаточно совершать ежедневные прогулки продолжительностью 150 минут для детей и 110 минут для взрослых.

В своей работе Суинбёрн делает вывод, что в борьбе с лишним весом американцам следует обращать наибольшее внимание на снижение потребления пищи, а не на физические упражнения.

medportal.ru