IQ ребенка и токсикоз матери - взаимосвязаны

У женщин, страдающих во время беременности утренней тошнотой, чаще рождаются дети с высоким IQ, пишет газета The Telegraph. Гормоны, которые вызывают токсикоз у матерей, также участвуют в развитии плода. К такому выводу пришли врачи из Клиники для больных детей (The Hospital for Sick Children) в Торонто, Канада.

В исследовании принимала участие 121 женщина, забеременевшая в период с 1998 по 2003 год. Дети испытуемых проходили тесты на IQ в возрасте трех и семи лет. Специалисты также учитывали факторы, способные оказать влияние на интеллект ребенка, такие, как уровень материнского IQ, количество потребляемого ею алкоголя и социоэкономический статус.

Результаты работы показали: между утренней тошнотой беременных и улучшением нейроразвития их потомства есть связь. Исследователи полагают, что тошнота - это побочный продукт изменения во время беременности уровня определенных гормонов, известных как хорионический гонадотропин человека и тироксин. Колебания уровня данных гормонов помогают организму удостовериться в том, что рост плаценты происходит правильно, и ребенок получает все жизненно необходимые питательные вещества.

Вокруг Света.ру