Кисломолочные продукты побеждают хронический стресс

Американские ученые выяснили, что молочнокислые бактерии не только улучшают пищеварение, но и помогают бороться с хроническим стрессом.

Исследование проводилось на 35 пациентах, страдающих синдромом хронической усталости. В течение нескольких недель они получали йогурт, содержащий бактерии Lactobacillus casei. В это же время людей из контрольной группы пили йогурт с плацебо.

Оказалось, что биойогурт не только значительно увеличил популяцию пищеварительных бактерий в кишечнике, но снял симптомы тревоги и усталости. Теперь ученые пытаются выяснить механизм действия бактерий на психику человека.

KM