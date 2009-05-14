Кисломолочные продукты побеждают хронический стресс
08:31, 14 мая 2009Страна
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Действие молочнокислых бактерий
Американские ученые выяснили, что молочнокислые бактерии не только улучшают пищеварение, но и помогают бороться с хроническим стрессом.
Исследование проводилось на 35 пациентах, страдающих синдромом хронической усталости. В течение нескольких недель они получали йогурт, содержащий бактерии Lactobacillus casei. В это же время людей из контрольной группы пили йогурт с плацебо.
Оказалось, что биойогурт не только значительно увеличил популяцию пищеварительных бактерий в кишечнике, но снял симптомы тревоги и усталости. Теперь ученые пытаются выяснить механизм действия бактерий на психику человека.
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