Как лечить ангину?

Наверное, каждый человек в детстве переболел такой болезнью как ангина. К сожалению это болезнь не относится к ряду тех, которыми болеют только раз. Есть шанс всегда заболеть ей снова. Но пойдете ли вы на этот раз к врачу или будете лечиться дома. Наверное, все-таки лечится дома, потому что в детстве о вас заботилась мама и вызывала вам врача тоже она. Так что же делать когда к вам вернулась буквально из вашего детства такая болезнь – Ангина. В 21 веке, когда делаются операции на сердце или по пересадке косного мозга, даже врачи лечат ангину народными средствами. Так какие же народные средства лечения Ангины есть и о том, как и почему вы все-таки заболели.

Ангина это, прежде всего инфекционное заболевание возбудителями которой являются стафилококки, стрептококки и пневмококки, симптомами болезни является боль в горле и при глотании слюны температура и головная боль.

Различают ангину трех видов: 1) когда просто воспаляются миндалины;

2) когда на миндалинах появляется гнойники;

3) гнойники высыпают сыпью по всем миндалинам.

Чаще заболеваем при сырой погоде и влажном воздухе, при большом употреблении холодного питья. Первым типом переболели в детстве практически все, этот тип достаточно легко лечится. Что касается второго и третьего типа то болезнь протекает достаточно серьезно и болезненно вплоть до потери веса за неделю 6 килограммов.

Питание. Как только вы заболели, вам должен сопутствовать постельный режим желательно также если у вас есть дети или вы не хотите некого заразить, то следует завести отдельное полотенце и посуду. Не стоит злоупотреблять болезнью, если вам все-таки не выносимо плохо то вызовите врача. Питаться лучше мягкой пищей много, много пить (желательно соки, но не холодные), можно и нужно употреблять йогурты.

Лечение, самое главное и основное: наверное, первое и самое эффективное средство лечения Ангины (которым, наверное, вы помните, лечился ваш отец или мама) это водочный компресс. Делается он следующим образом. Берете шарф желательно старый и не нужный, простой целлофановый пакет (разрываете его в длину, так чтоб он, лег у вас на шарф) берете вату, купленную в аптеке, выкладываете её в длину на целлофановый пакет и поливаете вату водкой. Этот компресс завязываете на горле на ночь. Пару дней и у вас все пройдет. Второй народный способ лечения ангины заключается в полоскании горла. Этот метод в обязательной форме советуют врачи. Полоскать можно как 30 процентной лимонной кислотой, так и простым чаем, очень так же хорошо соком свеклы, что кстати есть практически всегда, весьма полезно пихтовой водой, подогретой до 40 градусов полоскать его 5 раз в день..

Есть еще много различных способов лечения ангины, которые так же действенны. Я лишь перечислил два в первую очередь необходимые. Но мой вам совет попросту не болейте, а заболев, лечитесь сразу не стоит затягивать и говорить себе «я слишком занят».

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