Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области

По данным эпидемиологического надзора за 42 неделю 2017 года ОРВИ заболели более 149 тысяч человек, зарегистрировано 84 случая гриппоподобных заболеваний.

Читайте такжеСимптомы гриппа, требующих срочной госпитализации

Как отметили УНИАН в ММинздраве, больше всего среди заболевших - дети от 0 до 14 лет. На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализированы 15 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

По данным эпиднадзора, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 362,5 на 100 000 населения, что на уровне прошлого сезона.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, самый низкий – в Одесской областях. Ни в одном из регионов страны не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости.

Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 14 лет.

Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было.

При исследовании 6 образцов вирус гриппа не определен, только у 4 больных выявлены 2 вируса парагриппа, аденовирус и риновирус.