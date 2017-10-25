Симптомы гриппа, которые требуют срочной госпитализации
Если состояние больного человека ухудшается, не медлите с госпитализацией, ведь теперь под угрозой — его жизнь.
Вызывайте «скорую»,е если лицо больного стало очень бледным или появилось посинение и ему трудно дышать / УНИАН
Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями начался в октябре и будет продолжаться до мая следующего года.
Как отметили УНИАН в Минздраве, в этот период значительно возрастает риск заразиться.
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Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:
● резкое повышение температуры тела (более 38 °С),
● головная боль, боль в мышцах, боль в горле,
● кашель,
● насморк.
Симптомы гриппа, требующие срочной госпитализации
Если состояние больного человека ухудшается, не медлите с госпитализацией, ведь теперь под угрозой — его жизнь.
Вызывайте «скорую» или срочно обращайтесь непосредственно в больницу, если есть такие симптомы гриппа:
• лицо стало очень бледным или появилось посинение;
• трудно дышать;
• температура не спадает в течение долгого времени;
• есть многократная рвота и стул;
• нарушение сознания — чрезмерная сонливость или возбужденность;
• боль в грудной клетке;
• появились примеси крови в мокроте;
• показатели артериального давления ниже нормы.
Эти симптомы гриппа игнорировать ни в коем случае игнорировать нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.