Симптомы гриппа, которые требуют срочной госпитализации

Сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями начался в октябре и будет продолжаться до мая следующего года.

Как отметили УНИАН в Минздраве, в этот период значительно возрастает риск заразиться.

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Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:

● резкое повышение температуры тела (более 38 °С),

● головная боль, боль в мышцах, боль в горле,

● кашель,

● насморк.

Симптомы гриппа, требующие срочной госпитализации

Если состояние больного человека ухудшается, не медлите с госпитализацией, ведь теперь под угрозой — его жизнь.

Вызывайте «скорую» или срочно обращайтесь непосредственно в больницу, если есть такие симптомы гриппа:

• лицо стало очень бледным или появилось посинение;

• трудно дышать;

• температура не спадает в течение долгого времени;

• есть многократная рвота и стул;

• нарушение сознания — чрезмерная сонливость или возбужденность;

• боль в грудной клетке;

• появились примеси крови в мокроте;

• показатели артериального давления ниже нормы.

Эти симптомы гриппа игнорировать ни в коем случае игнорировать нельзя. Продолжать лечение дома очень опасно, поскольку задержка с госпитализацией может привести к смерти больного.