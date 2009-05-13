Пожилым людям нужно чаще бывать на солнце

Объединенная группа исследователей из Англии, Китая и США показала, что дефицит витамина D связан с развитием метаболического синдрома - комплекса патологий, которые увеличивают риск сердечно- сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Выводы ученых основываются на результатах анализа процентного содержания витамина D в крови 3 262 жителей Китая, возраст которых на момент исследования укладывался в диапазон 50–70 лет. Дефицит витамина диагностируется в том случае, если концентрация метаболита 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови опускается ниже 12 нанограмм на миллилитр ("нормальное" значение - 25-50 нанограмм на миллилитр).

Авторы работы зафиксировали нехватку витамина D у 94% из всех обследованных пожилых людей; у 42% добровольцев из этой выборки были также зарегистрированы признаки метаболического синдрома. "Полученные нами результаты прекрасно соотносятся с данными исследований, проведенных среди американцев и британцев, - говорит Оскар Франко из Уорикского университета (Англия), возглавивший научную группу. - Низкие уровни концентрации витамина D действительно связаны с повышением вероятности развития метаболического синдрома и резистентности к инсулину".

Как отмечает доктор Франко, уменьшение содержания витамина D в крови пожилых людей вызывается различными факторами, к которым относится и изменение образа жизни. "Происходит пересмотр режима питания, что ограничивает естественное поступление витамина в организм, - добавляет Франко. - Но наиболее значимым является сокращение интенсивности синтеза витамина D в коже. Стареющему человеку с каждым годом требуется проводить все больше времени на воздухе для восполнения запасов этого элемента".

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