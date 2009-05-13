Американские биохакеры втайне культивируют опасные вирусы

Американские генетики-любители в домашних условиях пытаются создавать неизвестные ранее бактерии и вирусы.

23-летняя Кэтрин Эйулл из Массачусетса разводит генетически модифицированные кишечные палочки, диджей из Калифорнии культивирует у себя на чердаке вирусы, которые спасает из канализации.

Кроме того, подобные биохакеры покупают образцы ДНК в интернет-магазинах и пытаются на этой основе найти средства от болезней или создать новое биотопливо. К примеру, Эйулл купила на eBay термоциклер за 59 долларов и сделала инкубатор из пенопластовой коробки, к которой приделан нагреватель для террариума, отмечает издание.

Как выяснилось, вскоре после того, как Эйулл рассказала о своем хобби в сети, ей позвонили из фирмы Monitor 360, которая специализируется на геостратегических исследованиях, и поинтересовались, стоит ли тревожиться из-за биохакеров. Представители фирмы, предположительно, намекнули, что специальное ведомство США, ведающее обеспечением биологической безопасности, опасается, что приспособления и методы генетиков-любителей могут быть использованы для создания опасных патогенов, пишет автор статьи.

Издание также отмечает, что в 2007 году группа ученых и сотрудников ФБР призвала ужесточить контроль над так называемой синтетической ДНК - ингредиентом, которым широко пользуются профессиональные биологи. По словам экспертов, геномы опасных вирусов типа лихорадки Эбола или оспы доступны в интернете.

"Генетики-любители пытаются смастерить рогатку, а люди охают: что будет, когда они переключатся на ядерное оружие?", - говорит Эйулл, добавляя, что опасения необходимо отбросить. Многие биохакеры также замечают, что природа и так создает опасные новые патогены.

Пока большинство генетиков-любителей, которые возятся с синтетической ДНК, просто добавляют один-два гена к существующему живому организму. Но технология открывает перспективу создания целых организмов с нуля, и это уже более тревожно. Формированием таких новых форм жизни уже занимаются профессиональные ученые.

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