Дым от лесных пожаров опасен для здоровья

Американские экологи обнаружили в дыме от лесных пожаров общие растительные токсины, которые негативно влияют на здоровье человека и экосистемы. Эксперты установили, что тлеющие пожары наиболее опасны из-за высокого содержания в дыме вредных токсинов под названием алкалоиды – эти вещества изменяют водные и наземные экосистемы, а также форму и место образования облаков. Когда горят деревья и кустарники, дым распространяет повсюду в воздухе крошечные частицы, содержащие целый ряд природных соединений из растительных веществ. Когда специалисты Университета штата Колорадо проанализировали состав дыма от лесных пожаров, они обнаружили, что в течение пожароопасного сезона алкалоиды выделяются особенно активно.

Учёные нашли в дыме широкий спектр веществ, 70 процентов из которых ранее не были определены. Кроме того, от 10 до 30 процентов из алкалоидов оказались довольно устойчивыми к пожарам высокой температуры. Растения часто используют алкалоиды для защиты, так как они могут отравить другие растения, животных и человека в том числе. Было замечено, что большая часть алкалоидов переносили биологически полезный азот через атмосферу, наземную и водную среду. Предполагается, что дым имеет важное значение в этом процессе. Кроме того, в азот-содержащих алкалоидах имеются базовые рН, делающие среду облаков менее кислой. Таким образом затрагивается формирование облаков, имеющих решающее значение для сельского хозяйства и водоснабжения, объясняют исследователи. Алкалоиды в дыме потенциально ядовиты для человеческого организма. Также было зафиксировано, что обилие алкалоидов зависит от того, насколько энергично горит лесной огонь: тлеющий огонь производит больше опасных соединений, чем пылающие пожары, быстро распространяемые ветром.

ami-tass.ru