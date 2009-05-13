Витамины сокращают пользу от занятий физкультурой

Принимая витамины сразу после занятий физическими упражнениями, можно снизить пользу физических нагрузок и нанести даже вред здоровью, считают ученые.

Некоторые витамины выступают в роли антиоксидантов, к примеру С и Е, для защиты организма от вредных химических веществ (свободных радикалов) и способствуют выводу их через потоотделение в основном во время физических нагрузок.

Однако немецкие ученые провели исследование, результаты которого показали, что свободные радикалы могут иметь также положительный эффект и защищать людей от возникновения диабета. Специалисты обнаружили, что свободные радикалы могут влиять на чувствительность к инсулину. Исследование было опубликовано в PNAS.

Считается, что антиоксидантные витамины способны предотвратить повреждения тканей, вызванные окислительным стрессом, путем разрушения свободных радикалов, которые, как предполагается, этот стресс вызывают. Такие повреждения тканей связывают с возникновением раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили исследователи.

По мнению доктора Sarah Aldred, новое исследование смогло показать эффект от свободных радикалов с другой стороны, а также указало, что польза от приема витаминов может быть меньшей, чем вред в некоторых случаях. Врачи планируют изучить более детально данный вопрос.

medicinform.net