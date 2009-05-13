От слепоты защитят рыба, орехи и оливковое масло

Регулярное потребление рыбы, орехов, оливкового масла и других продуктов, содержащих жирную кислоту омега-3, а также отказ от трансжиров в питании позволят предотвратить глазные болезни, включая дегенерацию макулы – самую распространённую причину слепоты. В развитых странах мира возрастная дегенерация макулы является ведущей причиной потери зрения среди людей старше 65 лет. Кроме возраста к факторам риска болезни относятся генетические маркеры и курение. Добавление рыбы, орехов и оливкового масла в рацион питания позволит избежать проблем со зрением, полагают австралийские врачи.

Офтальмологи Университета Сиднея рассмотрели диетические предпочтения и проверили зрение 2 тыс. 454 человек. В результате учёные установили, что употребление рыбы один раз в неделю снижает риск слепоты на 31%, а одна-две еженедельных горсточки орехов - на 35%. Жирные кислоты, содержащиеся в этих продуктах, эффективно защищают глаза, предотвращая накопление бляшек и образование кислорода в артериях, снимая воспаление и нормализуя работу клеток в сетчатке, объясняют окулисты.

Во втором исследовании медики Centre for Eye Research Australia проанализировали данные о здоровье 6 тыс. 734 человек 58-69 лет. Было доказано, что люди, питание которых «обогащено» трансжирами и хлебобулочными изделиями, чаще развивают дегенерацию макулы, а те, кто имеет достаточные уровни жирной кислоты омеги-3 в организме, наоборот, с наименьшей вероятностью столкнутся с глазными болезнями. Было зафиксировано, что еженедельное потребление 100 мл и более оливкового масла снижало сферу действия серьёзных глазных заболеваний. Учёные полагают, что транс-ненасыщенные жирные кислоты также вызывают воспалительные процессы, способствующие возрастному повреждению сетчатки. В отличие от трансжиров, омега-3 обладает защитными свойствами на зрение, во многом благодаря сильным антиоксидантам и противовоспалительным соединениям.

ami-tass.ru