Специалисты из Израиля провели в Киеве семинар по лечению психологических травм

В Киеве состоялся второй семинар для украинских психологов и психиатров с комплексной учебной программы по лечению психологической травмы.

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Программа, разработанная Минздравом совместно с Израильской Коалицией травмы и при поддержке ЕС (Группы Помпиду), имеет целью научить украинских врачей выявлять острые стрессовые реакции на ранней стадии, квалифицированно их диагностировать и лечить.

Это уже второй из трех запланированных семинаров в рамках первого семестра учебной программы. Эксперты из Израиля продемонстрировали различные методики моделирования и работы с травмой. Эти навыки помогут в работе с пациентами с острой реакцией на стресс, острым стрессовым расстройством, посттравматическими симптомами, горем, простой и комплексной формами посттравматического расстройства.

Большинство участников – это психологи и психиатры, работающие в государственных учреждениях здравоохранения. В рамках супервизии между семинарами, специалисты, обучающиеся по программе, вместе с тренерами рассмотрят случаи, с которыми они сталкиваются в ежедневной практике.