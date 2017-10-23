Швейцария направила медоборудование и реагенты для Луганского противотуберкулезного диспансера

Правительство Швейцарии направило на восток Украины гуманитарную помощь общей стоимостью 150 тыс. долл.

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Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В рамках 7-й гуманитарной миссии 18 октября 2017 года Отделом гуманитарной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества при координации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины доставлен очередной гуманитарный груз на общую сумму 150 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

В частности, среди доставленного - полный комплект медицинского оборудования и необходимых расходных материалов (реагентов) для Луганского противотуберкулезного диспансера.

"Новое оборудование сократит диагностирование болезни с двух недель до двух дней, что позволит предотвратить распространение заболевания полирезистентным туберкулезом в регионе и за его пределами", - пишет сайт ведомства.

Также сообщается, что ненадлежащее оборудование лабораторий не позволяет обеспечить качественное исследование анализов и быструю диагностику, что дает возможность болезни прогрессировать.

В то же время, по информации министерства, в сотрудничестве с МВОТ правительство Швейцарии на протяжении 2016-2017 годов направило 720 тонн гуманитарного груза общей стоимостью 1,45 млн долл. и 1635 тонн химических реагентов для очистки воды, медицинское оборудование, лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулеза и аппарат для определения вируса гриппа «А» и вируса гриппа «В» на сумму 1,48 млн швейцарских франков.

Также в рамках сотрудничества с министерством Беларусь доставила 4 грузовых автомобиля гуманитарного груза общей стоимостью 65 тыс. долл. и весом 58 тонн, а Литва - на сумму 80 тыс. дол.