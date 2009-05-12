Самый гарантированно высокий заработок - у хирургов

Врачи прочно заняли места в списке самых высокооплачиваемых профессий в США, сообщает журнал Forbes в своем ежегодном рейтинге профессий.

Самый гарантированно высокий заработок у хирурга, который в среднем заработал в прошлом году 206 тысяч 770 долларов (191,4 тысячи долларов в предыдущем рейтинге). Хирурги потеснили анестезиологов, которые занимали лидирующую позицию в рейтинге зарплат два предыдущих года подряд. В США насчитывается до 50 тысяч хирургов, замечает РИА “Новости”.

Специалисты от медицины заняли 14 первых позиций в рейтинге Forbes. Пробиться среди них удалось лишь управляющему менеджеру (10-е место) со средним заработком 160 тысяч 440 долларов в год.

В топ-25 рейтинга также попали адвокат, пилот и авиадиспетчер, инженер-нефтяник и финансовый менеджер, несмотря на крах на Уолл-стрит.

Примечательно, что кризис не сократил доходы самых высокооплачиваемых специалистов - в некоторых категориях их годовой доход вырос на 8% в сравнении с прошлогодним рейтингом. С понижением заработных плат столкнулся только менеджерский персонал научно-исследовательских лабораторий.

К слову, средняя заработная плата в США в первый год рецессии также увеличилась на 3,9% до 42 тысяч 270 долларов в год.

Меньше всех, если верить аналитикам, ценят в США труд поваров ресторанов быстрого питания (фаст-фуд) и официантов в столовых, годовой доход которых составляет в среднем 17 тысяч 400 долларов (16,7 тысячи долларов годом ранее).

Даже близость к кассе не гарантирует хороших денег - кассиры, продавцы билетов, мелкий персонал игорных заведений стоят на той же ступеньке, что и горничные. Как правило, в США эти непривлекательные позиции занимают трудовые мигранты из Латинской Америки.

Представители 25 самых хорошо оплачиваемых профессий - это примерно 3 миллиона человек, в то время как список самых дешевых профессий охватывает 15,6 миллиона занятых. В рейтинге не фигурируют топ-менеджеры известных компаний, подсчет доходов которых журнал ведет отдельно.