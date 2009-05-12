Нарколепсия является аутоиммунной болезнью

Впервые учёные нашли конкретные иммунные клетки, способствующие нарколепсии – условию, при котором человек испытывает симптомы чрезмерной дневной сонливости и внезапного погружения в сон, нерегулярный ночной сон и внезапную потерю мышечного тонуса и силы /каталепсия/. Теперь специалисты Стэнфордского университета /США/ убеждены, что расстройство является аутоиммунным заболеванием.

Нарколепсия затрагивает примерно одного человека из двух тысяч. Ещё в конце 1990-х годов исследователи обнаружили, что у таких больных в клетках головного мозга отсутствует гормон гипокретин, способствующий бодрствованию. Врачи полагают, что иммунная система играет одну из ключевых ролей в уничтожении клеток, производящих гипокретин.

Медики проанализировали сотню тысяч генетических вариаций у 1 тыс. 800 человек, 800 из которых имели диагноз нарколепсии. Было установлено, что у больных имелись конкретные вариации генов, принадлежащих к иммунным Т-клеткам, которые важны для всех иммунных реакций. Предполагается, что именно этот механизм ответственен за аутоиммунную атаку на нейроны, несущие гормон гипокретин. Вероятнее всего, рассуждают психиатры, вариант человеческого антигена лейкоцита /HLA/ и найденный вариант Т-клеток взаимодействуют таким образом, что убивают клетки необходимого для нормального сна гормона. После того, как неврологам удастся раскрыть тайну этого взаимодействия, появится возможность выявлять предрасположенность к нарколепсии и блокировать конкретные варианты гена, чтобы остановить расстройство.

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