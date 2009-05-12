СБУ ликвидировала канал контрабанды бразильской свинины

В Черкасской области сотрудники СБУ ликвидировали канал контрабандных поставок свинины бразильского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, 29 апреля сотрудники СБУ задержали два грузовых автомобиля, в которых перевозилось 35 тонн мороженой свинины бразильского производства – филе и окороков, которые незаконно были ввезены для последующей реализации.

Установлено, что житель Умани и гражданин Молдовы без соответствующих товарно-сопроводительных документов, обходя пункты таможенного досмотра, перевозили эту мясопродукцию стоимостью свыше 1 млн. 170 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.