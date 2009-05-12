Как не отравиться ранней клубникой

Ранняя киевская клубничка вышла на рыночные просторы позже импортной на месяц. На вид она очень аппетитная. Но на вкус весенняя ягода оказывается не столь сочной, как летняя. Зато цена даже ниже, чем в прошлом году: 20-23 гривен за кило (было 25-35 гривен).

По словам заведующей санитарно-ветеринарной лаборатории Лукьяновского рынка Тамары Ленив, недавно на Лукьяновке появилась клубника из Бориспольского района. В основном же торгуют крымской, одесской, черкасской и херсонской ягодой.

– Обычно ранние сорта самые нежные – и хранятся плохо, и портятся быстро, – говорят люди знающие. – Впрочем, это неудивительно: поскольку первая клубника – товар дорогой, производители, торопясь снять сливки, различными методами стараются ускорить ее созревание, чаще всего при помощи ударных доз азотных и иных удобрений. Получив "дозу", клубника набирает массу рекордными темпами за счет влаги. Поэтому у ранних сортов ягоды рыхлые, водянистые и не очень вкусные. А нередко на следующее утро после покупки такая клубника может и заплесневеть. Да еще и нитритов с нитратами в ней много – а мы ее детям покупаем из соображений полезности.

Так что лучше наберитесь терпения и уже через пару недель купите июньской клубники – ароматной, вкусной, с особым рубиновым оттенком, которого нет у импортной. Но не торопитесь отрывать хвостики, ведь с ними ягоды хранятся дольше.

И еще: не покупайте ягоды у стихийных торговцев. Их продукцию никто не проверял. Не стоит рисковать.

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