Семьям с 5-ю и больше детьми внеочереди предоставят жильё?
Ющенко надеется на решение ВР
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Верховная Рада примет решение о внеочередном предоставлении социального жилья семьям с пятью и больше детьми.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии награждения многодетных женщин по случаю Дня матери.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что среди других мер, предпринимаемых государством в последние годы для улучшения социального состояния многодетных семей, было обеспечение социальным жильем.
Среди прочего, Президент напомнил, что еще раньше внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление такого жилья вне очереди.
Президент выразил надежду, что этот документ парламент сможет рассмотреть и поддержать его.
«У меня нет сомнений, что если парламент вернется в рабочий режим, этот вопрос будет решен», - сказал В.ЮЩЕНКО.