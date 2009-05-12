Ющенко: государство продолжит поддерживать рождаемость

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что государство продолжит поддерживать рождаемость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии награждения многодетных женщин по случаю Дня матери.

Президент напомнил, что несколько лет назад власти начали принимать меры с целью стимулирования рождаемости в стране.

Он напомнил, что четыре года тому назад рождаемость в Украине составляла 8,2%, а на сегодняшний день этот показатель составляет 10,2%.

Кроме этого, по данным Президента, в настоящее время в некоторых регионах рождаемость уже превышает смертность.

В.ЮЩЕНКО заверил, что, учитывая эти результаты, государство и будет продолжать эту политику.

«Это укрепляет нашу нацию и нашу государственность», - сказал В.ЮЩЕНКО.