Преждевременное половое созревание детей - из-за косметики?

Датские медики предполагают, что содержащиеся в продуктах и косметике химические соединения способствуют преждевременному появлению вторичных половых признаков у молодежи.

Так, у большинства юных датчанок практически взрослая грудь развивается еще до достижения ими реального возраста половой зрелости, пишет газета "Политикен". За последние 15 лет средний возраст этих изменений сократился на год, утверждают ученые из столичной университетской больницы "Ригсоспиталет".

В проведенном ими исследовании приняли участие около 2 тыс девочек и девушек в возрасте от 5 до 20 лет, уточняет газета. Первая группа была изучена в 1992-1993 годы, вторая - в 2006-2008 годы. Полные результаты исследования вскоре будут опубликованы в американском медицинском журнале "Педиатрикс".

Ученые опасаются, что эта тенденция возникла из-за перенасыщенности продуктов питания и косметики искусственными соединениями, которые нарушают нормальную работу эндокринной системы организма. "Мы думаем, что явление вызвано агентами-нарушителями в окружающей среде", - сказала медицинский эксперт Лиз Эксгледе. Она уточнила, что "главными подозреваемыми" являются парабены и фталаты, которые находятся практически повсюду - в косметике, продуктах, красителях.

Датские врачи в последнее время все чаще предупреждают о преждевременном половом созревании молодежи. Нередко первые доказательства этого появляются у девочек в 9-10 лет, а "Политикен" рассказывает о близнецах из Ютландии, у которых подобные признаки появились уже с семи лет.

Исследователи утверждают, что такие дети подвергаются повышенному риску развития в будущем рака груди, а без восстановления нормального гормонального баланса они рано перестают расти. Кроме того, девочки часто стесняются своего внешнего вида и испытывают серьезные и психологические трудности.

ami-tass.ru