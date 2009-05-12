Растение, способное предотвратить язву желудка

Язва желудка – одно из самых распространённых заболеваний, от которого нет полного лечения. Врачи, опубликовавшие свою работу в американском журнале "World Journal of Gastroenterology", нашли альтернативный и более безопасный, чем использование медикаментов, способ лечения желудочно-кишечной болезни. Медики предлагают применять в качестве терапии травянистое растение руккола /Eruca sativa или Brassica eruca/. Это растение семейства крестоцветных распространено в странах Ближнего Востока, в частности в Иордане, Турции и Марокко и завоевывает всё большую популярность в качестве ингредиента для овощных салатов. Считается, что растения, принадлежащие к семейству крестоцветных, обладают сильными терапевтическими свойствами, включая предотвращение развития опухолей и гепатозащитные эффекты.

Научно-исследовательская группа под руководством доктора Саида Рафатуллаха проверила противоязвенное действие компонентов в траве на белых крысах с развитым гастритом и язвой желудка. Повреждение желудочно-кишечной системы у грызунов было вызвано разными вредными химическими веществами типа этанола, сильных щёлочей, индометацина и при помощи гипотермического стресса. Учёные проанализировали уровни слизи в желудочной области, а затем использовали экстракт из рукколы в двух дозах - по 250 и 500 миллиграммов на килограмм веса тела. Было обнаружено, что состав рукколы значительно сокращает секрецию желудочной кислоты, титруемой кислотности и образование язвы. Антиязвенное действие растения было также подтверждено гистологическим путём при изучении тканей желудка. Гастроэнтерологи сделали вывод, что руккола обладает антиокислительным и антисекреторным воздействием на язву и противостоит поражению стенок желудка.

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