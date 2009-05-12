До 4694 случаев увеличилось количество заболевания гриппом

Количество случаев заболевания гриппом A/H1N1, подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), увеличилось до 4 тыс. 694.

Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Организации, передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что количество случаев с летальным исходом - 53 (48 в Мексике, три в США, по одному в Канаде и в Коста-Рике).

Случаи заболевания, сообщает ВОЗ, подтверждены в Аргентине, Австралии, Австрии, Бразилии, Китае, Колумбии, Дании, Сальвадоре, Франции, Германии, Гватемале, Ирландии, Израиле, Италии, Японии, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Панаме, Польше, Португалии, Южной Корее, Испании, Швеции, Швейцарии и в Великобритании. Эксперты Организации советуют людям, ощущающим недомогание, отложить поездки в другие страны и обратиться к врачу в случае появления симптомов гриппа.