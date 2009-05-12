Гриппом A/H1N1 заболели 4379 человек

Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев заболевания гриппом A/H1N1 увеличилось до 4379 в 29 странах мира, говорится в воскресном заявлении ВОЗ.

Количество случаев с летальным исходом - 49 (45 - в Мексике, два - в США, один - в Канаде, один - в Коста-Рике).

По состоянию на субботу, ВОЗ подтверждал 3440 случаев заболевания, вызванных вирусом. Большинство заболевших - в Мексике и США. Вирусом A/H1N1 болеют люди в Латинской Америке, Европе и Азии.

Эксперты организации советуют людям, ощущающим недомогание, отложить поездки в другие страны и обратиться к врачу в случае появления симптомов гриппа. Организация вновь заявила, что не рекомендует ограничивать передвижение или закрывать границы.

Нынешняя эпидемия гриппа, начавшаяся в Мексике и США, вызвана мутировавшим вирусом гриппа типа А. У заболевших повышается температура, появляются кашель, насморк, головная и мышечная боль, в некоторых случаях отмечаются рвота и диарея. ВОЗ 29 апреля повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.

Помощник гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи ФУКУДА заявил, что в случае пандемии заразиться гриппом A/H1N1 может треть населения Земли.

Ранее ученые неоднократно заявляли, что нынешняя эпидемия гриппа вряд ли повторит "испанку", которая в 1918-1920 годах унесла более 20 миллионов жизней, поскольку теперь медики и эпидемиологи намного больше знают о возбудителе гриппа и механизмах распространения болезни.