В мире - уже 4055 случаев заболевания гриппом A/H1N1

Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заболевания гриппом A/H1N1 увеличилось до 4055 в 29 странах мира, сообщает РИА Новости.

В то же время ВОЗ подтвердила 51 случай заболевания гриппом A/H1N1 с летальным исходом, из них 48 - в Мексике, два - в США и один - в Канаде.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине случаев заболевания гриппом А (H1N1) не зарегистрировано.

МИД рекомендовал гражданам Украины при планировании зарубежных поездок учитывать ситуацию с распространением опасного для жизни людей вируса A/H1N1.