Магнитные бури в мае. Как избежать влияния?

Магнитные бури в мае следует ожидать:

12.05 с 21.00 до 23.00

17.05 с 3.00 до 12.00

19.05 с 19.00 до 21.00

21.05 с 19.00 до 21.00

24.05 с 16.00 до 18.00

31.05 с 7.00 до 10.00

Однако не следует пугаться магнитных бурь. Приложив старание, можно свести проявления метеочувствительности к минимуму или исключить их вовсе.

Что же для этого вам следует предпринять?

Займитесь лечением основного заболевания, ведь изменение погодных условий всегда усугубляет имеющиеся недуги, пусть даже только на время.

Проверьте щитовидную железу: дефицит йода в организме способствует усилению метеореакций.

Укрепляйте нервную систему. Если перепады погоды вызывают у вас подавленное настроение, апатию или тоску, начните принимать зверобой — это отличный природный антидепрессант, который, правда, не рекомендуется гипертоникам.

Уменьшите или вообще прекратите потребление напитков, содержащих кофеин. Чтобы избавиться от бессонницы, положите в подушку немного травы валерианы. Можно также прибегнуть к помощи ароматерапии: масла лаванды, лимона и апельсина снимают усталость и поднимают настроение.

Поддержите иммунную систему адаптогенами: женьшенем, левзеей, лимонником китайским и витаминами С и Е. Пойдут на пользу и щадящие занятия спортом, например бегом или ходьбой, которые отлично тренируют сосуды и укрепляют вегетативную нервную систему. Хорошей зарядкой для сосудов являются также холодные обливания и контрастный душ.

Питайтесь полноценно: не сидите на диетах, но и не переедайте. Обязательно включите в свой рацион свеклу, изюм, курагу и чернослив, апельсины, свежую зелень, орехи, лук, чеснок, мед и прополис.

В любую погоду проводите как можно больше времени на свежем воздухе.

Следите за прогнозом погоды: накануне неблагоприятных дней ограничьте нагрузки — как умственные, так и физические.

Если вы гипертоник, в холодную ветреную погоду перед выходом на улицу постойте какое-то время в подъезде — вам нужно постепенно привыкать к холоду.

Если вы гипотоник, всегда начинайте свой день с зарядки, чтобы активизировать кровообращение. Ваше спасение от капризов погоды — в движении.

По материалам www.segodnya.ua